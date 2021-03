Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a comentat acuzatiile ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, privind „felul «inovativ» in care a fost calculata incidenț a inainte de alegeri” si a precizat ca „nu a masluit nimeni datele nici inainte, nici dupa alegeri si nici acum”, informeaza Agerpres. Klaus Iohannis…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, si fostul ministru al Muncii, din Guvernul Ludovic Orban, deputatul Violeta Alexandru, se cearta pe cifrele pandemiei, pe credibilitate si modul in care „s-au pierdut” zile pentru a se putea organiza alegeri.

