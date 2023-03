Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj cetațenilor romani de etnie maghiara, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, subliniind contribuția valorilor și tradițiilor maghiare la imbogațirea culturii europene.

- Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, marcata la mijlocul lunii martie, aduce atmosfera de sarbatoare și in municipiul Cluj-Napoca. Data de 15 martie este una dintre cele trei zile naționale ale Ungariei.

- Masura este valabila din data de 14 martie, ora 23:00 și pana in 15 martie, la aceeași ora. In acest interval de timp, traficul de calatori si autoturisme se va desfasura in conditii normale

- Luni, 13 Martie 2023, de la ora 11, va avea loc la sediul Filialei Oprișani a Bibliotecii Municipale ”Teodor Murașanu” Turda vernisajul și festivitatea de premiere a Concursului de desene dedicat zilei minoritații maghiare. De la inceputul lunii Martie a.c. elevii din clasele mici de la Liceul Teoretic…