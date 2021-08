Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna, copresedinte al USR PLUS, afirma ca are o relatie "corecta si echilibrata" cu Klaus Iohannis, dar pe unele subiecte au puncte de vedere diferite. "Exista si au existat - in ultimele luni, fiind si vara, nu a mai fost cazul, dar a existat, in primele luni, o intalnire…

- Medicii de familie pot vaccina anti-COVID-19 persoanele varstnice, nedeplasabile sau greu deplasabile la domiciliul acestora. Pentru fiecare imunizare, ei vor primi 60 de lei. La solicitarea Ministerului Sanatații, Guvernul a aprobat, miercuri, Ordonanța care reglementeaza vaccinarea impotriva COVID-19…

- The president of Romania Klaus Iohannis ordered on Monday the immediate involvement of the Romanian military aircraft to evacuate from the Kabul International Airport, Romanian citizens who are still on the Afghan state’s territory, the Presidential Administration said in a press release, according…

- Vicepremierul Dan Barna a devenit, marți, tata. Soția sa a adus pe lume un baiețel, la cateva ore dupa ce a a ajuns la spital. Soția acestuia, Olguta Dana Totolici, a ajuns, marți dimineața, la spital, in travaliu. Vicepremierului a lipsit de la ședința USR și a anunțat ca va absenta și de la reuniunea…

- Vicepremierul Dan Barna a recunoscut, vineri, ca exista in prezent „un blocaj” in coalitia de guvernare. Copresedintele USR PLUS a admis, astfel, ca acuzația președintelui Klaus Iohannis cum „ca sunt multe lucruri care nu functioneaza in coalitia aflata la guvernare” este fundamentata, insa identifica…

- Vicepremierul Dan Barna a anuntat, vineri, ca este momentul ca Guvernul sa discute foarte clar cu Biserica Ortodoxa Romana, pentru un parteneriat, astfel incat preoții sa se implice in campania de vaccinare. Barna a prezentat si un scenariu sumbru, precizand ca in cazul in care campania de vaccinare…

- Vicepremierul Dan Barna considera ca cele trei partide din coalitie au viteze diferite de reforma, precizand ca in timp ce USR-PLUS vrea ca toate reformele din programul de guvernare sa devina cat mai repede realitate, ceilalti doi parteneri au ritmuri diferite pe un subiect sau altul. “Suntem intr-un…

- Noul prim-ministru israelian Naftali Bennett și-a prezentat, luni, Cabinetul. Cei 27 de miniștri s-au intalnit la Ierusalim cu președintele Reuvn Rivlim, pentru o ceremonie tradiționala. Noul cabinet al lui Bennett este compus atat din formațiuni de dreapta, cat și de stanga și inclusiv dintr-un partid…