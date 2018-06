"Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei vizeaza interventii legislative referitoare la conflictul de interese si la starea de incompatibilitate in ceea ce-i priveste pe alesii locali. Totodata, se stabileste regimul juridic al prescriptiei faptelor savarsite de persoanele aflate in exercitarea demnitatilor publice sau functiilor publice ce determina existenta conflictului de interese sau a starii de incompatibilitate",…