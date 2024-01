Proiectul de lege are ca obiect de reglementare incheierea, derularea si incetarea contractelor de parteneriat public-privat, stabilirea obiectului parteneriatului public-privat, respectiv realizarea, reabilitarea si/sau extinderea unui bun care va apartine patrimoniului partenerului public si/sau operarea unui serviciu public, stabilirea mecanismului de functionare si a caracteristicilor parteneriatului, formele de parteneriat, contractual si institutional, domeniile in care se pot incheia aceste contracte, definirea termenilor aferenti utilizati in derularea parteneriatului, modul de finantare…