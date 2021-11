Stiri pe aceeasi tema

- Legea prevede introducerea disciplinei scolare "Istoria Evreilor. Holocaustul" in planurile-cadru ale invatamantului liceal si profesional, precum si instituirea si acordarea premiului "Constantin Karadja".Actul normativ stipuleaza ca aceasta disciplina scolara se include in planurile-cadru ale invatamantului…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat joi „Legea privind unele masuri pentru studierea istoriei evreilor si a Holocaustului”, care prevede introducerea disciplinei scolare „Istoria Evreilor. Holocaustul” in planurile-cadru de la liceu și invațamant profesional, precum si instituirea si acordarea Premiului…

- Plenul Senatului, in calitate de for decizional, a adoptat un proiect privind introducerea disciplinei scolare „Istoria Evreilor. Holocaustul” in planurile-cadru de la liceu și invațamant profesional, precum si instituirea si acordarea Premiului Muzeului National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, modificarile aduse Legii 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, dupa ce Parlamentul a modificat proiectul respectiv, in conformitate cu observatiile formulate in cererea de reexaminare. In noiembrie 2020, presedintele Klaus Iohannis solicita…

- Holocaustul și istoria evreilor ar putea fi materie obligatorie in liceu, anunța Alexandru Muraru, reprezentantul special al Guvernului Romaniei pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului și Xenofobiei și consilier onorific al premierului Florin Cițu. Guvernul propune și ca…

- Guvernul sustine studierea „Istoriei Evreilor. Holocaustul” ca disciplina obligatorie in invatamantul liceal si profesional. Noua materie ar putea fi studiata in urma modificarii Legii educatiei nationale pentru includerea disciplinei scolare. Noua disciplina ar putea fi studiata incepand cu anul scolar…

- Ca urmare a propunerii legislative privind unele masuri pentru studierea istoriei evreilor și a Holocaustului, Guvernul susține modificarea Legii educației naționale in vigoare pentru includerea disciplinei școlare “Istoria Evreilor. Holocaustul” ca disciplina obligatorie in invațamantul liceal și professional…

- La 9 octombrie este marcata, in tara noastra, Ziua Holocaustului, instituita prin Hotararea de Guvern nr. 672/5 mai 2004, in urma propunerii facute de Comisia Internationala pentru Studierea Holocaustului in Romania. Cu acest prilej, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie…