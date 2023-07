Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a participat la summitul NATO . Daca securitatea Romaniei ar fi amenintata, Alianța are un raspuns, a spus președintele. Acesta a anuntat, la finalul reuniunii de la Vilnius, ca Romania si-a indeplinit obiectivele stabilite la Summitul NATO.„Romania si-a indeplinit si de aceasta data…

- „Romania și-a indeplinit și de data aceasta obiectivele stabilite pentru acest Summit NATO deosebit de important. Este rezultatul unei munci de echipa și mulțumesc tuturor celor implicați. Deciziile noastre de la acest Summit au demonstrat, fara echivoc, soliditatea legaturii transatlantice și unitatea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca Romania si-a indeplinit obiectivele stabilite la Summitul NATO de la Vilnius, aratand ca prin noile planuri de aparare ale Aliantei pentru orice amenintare de securitate care ar putea afecta tara noastra Alianta Nord-Atlantica are un raspuns pe masura.…

- La finalul summitului NATO desfasurat la Vilnius, in Lituania, președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, 12 iulie, ca apararea antiaeriana a alianței Nord-Atlantice trebuie intarita și ca țara noastra va juca un rol important in acest proces, prin hub-ul regional de antrenament pentru pilotii…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la finalul Summitului NATO desfasurat la Vilnius, ca apararea antiaeriana trebuie intarita, aratand ca prin hub-ul regional de antrenament pentru pilotii de F-16 care va fi construit in Romania, alaturi de Olanda si de alti parteneri internationali,…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, marti si miercuri, la Summitul NATO care are loc la Vilnius, in Republica Lituania. La summitul care are loc intr-un moment critic pentru securitatea euroatlantica, liderii aliati vor evalua implementarea deciziilor adoptate la reuniunea de la Madrid din 2022,…

- „Am avut prilejul unui schimb de opinii foarte constructiv si deschis, intr-un cadru informal, in pregatirea Summitului de la Vilnius . Desigur, am discutat si despre evenimentele de la finalul saptamanii trecute din Rusia, in special despre potentialul impact al acestora asupra gestionarii de catre…

- Poluanti petrolieri care echivaleaza cu o cantitate de cel putin 150 de tone se scurg de-a lungul fluviului Nipru si "ar putea ajunge pana in Mediterana", a sustinut marti seful de cabinet al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, relateaza CNN, informeaza Agerpres.Dupa ce barajul…