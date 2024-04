Klaus Iohannis a dat-o rau de gard cand și-a anunțat intenția de a ajunge secretar general al NATO. Nu știm cine i-a bagat in cap prostia asta, dar deranjul provocat a fost foarte mare, iar efectele inca nu sunt trecute. Pentru prima data in istoria de 75 de ani a organizației, poziția hegemonica a Americii […] The post Klaus, ia-ți șapca și fugi! first appeared on Ziarul National .