Fructele de kiwi, cu pulpa lor verde și suculenta, cu semințele mici și crocante, sunt delicioase cand sunt bine coapte. Sunt fructe exotice accesibile, ușor de gasit in comerț pe tot parcursul sezonului rece și recomandate pentru calitațile lor nutritive deosebite. Știai ca fructele de kiwi sunt mai bogate in vitamina C decat portocalele? Kiwi se numara printre fructele exotice cele mai accesibile, gustoase, versatile și sanatoase. Aceste fructe sunt ușor de folosit la diverse preparate dulci in bucatarie și au beneficii atat curative, culinare, cat și cosmetice. Cultura de kiwi și particularitațile…