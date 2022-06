Stiri pe aceeasi tema

- Kit Harington este gata sa-si reia rolul in primul potential proiect „Tronurile”, a carui actiune are loc dupa evenimentele din seria originala. Un spin-off live-action din Game of Thrones, centrat pe personajul preferat de fani - Jon Snow, s-ar afla in primele stadii de dezvoltare la HBO.

- Departamentul de Stat al SUA a emis recent o declarație in care a acuzat o serie de oficiali și instituții media chineze ca au amplificat informațiile false ale Rusiei cu privire la problema ucraineana și ca au susținut acțiunile militare ale Rusiei impotriva Ucrainei. Ceea ce SUA au acuzat in declarație…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, cu prilejul Zilei Veteranilor de Razboi, ca in aceasta perioada, cand suntem martorii unui razboi la granitele noastre, intelegem cu atat mai bine rolul esential al veteranilor in apararea tarii si asigurarea securitatii Romaniei.

- Actorul Kenneth Tsang, un reprezentant de marca din „epoca de aur” a cinematografiei cantoneze, a fost descoperit decedat miercuri intr-o camera a unui hotel din Hong Kong, unde se afla in carantina dupa un sejur petrecut in strainatate scrie digi24 .

- 30 de copii ucraineni merg de doua ori pe saptamana la atelierele organizate de Asociația Plan B la Opera Comica pentru Copii. In timpul jocului, doi psihologi incearca sa identifice daca micuții au trecut printr-o trauma din cauza razboiului și fac diferite activitați ca ei sa se simta in siguranța.…

- Daca va ganditi cu ce v-ati putea ocupa in cariera, industria IT ar trebui sa fie in fruntea listei. Tehnologia informatiei se ocupa de multe domenii si adesea este asociata cu domeniile economice si cu marketingul. Alegerea este intr-adevar mare si ce puteti face depinde doar de interesele voastre.…

- sursa foto: Inquam Photos/ Octav Ganea Florin Cițu și-a anunțat, sambata, demisia din fruntea PNL. Cițu a facut mai multe declarații dupa ședința BEx convocata de acesta, in care nu s-a facut cvorumul necesar: Rolul ședinței era foarte simplu, de a avea o discuție fața in fața cu colegii pentru a da…

- Dezvaluirea informatiilor serviciilor secrete a fost un element nou in razboiul global informational – sustine Amy Zegart, colaboratorul Institutului Hoover (a carei carte „Spioni, minciuni, algoritme” a aparut recent), in publicatia americana The Atlantic. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…