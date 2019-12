Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca locuitorii regiunilor separatiste din estul Ucrainei ar putea deveni tintele fortelor guvernamentale de la Kiev daca acestea vor primi controlul total al frontierei dintre regiunile respective si Rusia, transmite Reuters. Vorbind la o zi dupa prima…

- Presedintele rus Vladimir Putin a criticat marti extinderea continua a NATO, despre care a spus ca este inutila data fiind absenta unei amenintari din partea Moscovei dupa colapsul in 1991 al Uniunii Sovietice, relateaza Reuters.In cadrul unui discurs sustinut la o conferinta pe teme militare…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca Bolivia este in pragul haosului si ca exista un vid de putere dupa ce Evo Morales a demisionat duminica din functia de presedinte, relateaza Reuters. Intr-o conferinta de presa din capitala Braziliei de dupa summitul BRICS, Putin a spus ca spera ca oricine…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat marti ca ofensiva din nordul Siriei va fi reluata cu "si mai mare hotarare" daca nu va exista o retragere a fortelor kurde pana la ora 19:00 GMT, relateaza AFP si Reuters. "Procesul (de armistitiu) se incheie astazi la ora 22:00 (19:00…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a deplasat vineri in regiunea Orenburg (sud-vest) pentru a urmari pe poligonul "Donguz" etapa finala a manevrelor internationale strategice la care participa 128.000 de militari din opt tari, in contextul consolidarii relatiilor de securitate ale Rusiei cu China…

- Israelul are nevoie de libertate deplina de actiune contra Iranului, a spus premierul Benjamin Netanyahu joi in cadrul intalnirii sale de la Soci cu presedintele rus Vladimir Putin pentru a discuta eforturile de coordonare militara comune in Siria, relateaza Reuters.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a efectuat joi o vizita oficiala în Rusia în pofida faptului ca Moscova a condamnat planul acestuia privind anexarea unor parți din Cisiordania, relateaza Mediafax citând site-ul postului France 24. "Speram ca este vorba de politicieni…