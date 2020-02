Kim Kardashian şi Kanye West, imagini spectaculoase din interiorul casei din Los Angeles: "Baia este una din camerele mele preferate" Si-au achizitionat proprietatea de 20 de milioane de dolari in 2013, iar timp de patru ani au facut renovari totale, mutandu-se in 2017. Una dintre modificarile pe care le-au facut a fost sa sape cele doua piscine si sa faca una singura, cu un cost de 50.000 de solari. Cu toate acestea, piscina nu are jacuzzi. „Poți sa crezi asta, poți crede ca nu avem jacuzzi?”, a spus Kanye pe un ton amuzat, dezvaluind ulterior ca nu a dorit sa instaleze, deoarece ar parea „ciudat”. „Copiii se plimba cu scuterele pe holuri și sar peste mesele joase, pe care le folosesc ca un fel de scena.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Adelina Pestritu cere mai multi bani pentru copii si batrani. "Ce distractie ar fi. Cum e viata pe Instagram ar fi si in realitate, in Romania. Eu empatizez foarte tare cu batranii si cu copiii. Cu batranii pentru ca i-am iubit si ii iubesc in continuare pe bunicii mei, chiar daca nu mai sunt printre…

- A profitat de temperatura de 28˚C! Britney Spears s-a distrat impreuna cu iubitul, Sam Asghari, la piscina de ziua ei. Cantareata si-a serbat aniversarea varstei de 38 de ani la Miami, numai in doi, noteaza click.ro. Britney Spears s-a sarbatorit, duminica, cu o zi inainte de data in care s-a nascut,…

- Proaspat reintoarsa din Los Angeles, frumoasa bruneta a povestit cum a fost sa paseasca pe covorul rosu de la Hollywood, unde a primit trofeul Best Romanian Pop Culture Influencer of 2019, noteaza click.ro. „Am atins-o pe Kim Kardashian, am stat de vorba putin cu ea – cat am putut, doua-trei fraze,…

- Adelina Pestrițu s-a intors acasa, dupa mai bine de o saptamana petrecuta in Los Angeles, unde a avut parte de experiențe de neuitat. Vedeta a povestit cum a fost sa paseasca pe covorul rosu de la Hollywood, unde a primit trofeul Best Romanian Pop Culture Influencer of 2019. „Am atins-o pe Kim Kardashian,…

- Nu e puțin lucru sa te distrezi cu Kim Kardashian, Pink, Gwen Stefani, Jennifer Anniston, Kelly Rowland și multe alte staruri internaționale. Adelina Pestrițu a fost la inalțime in Los Angeles, la Gala E! People’s Choice Awards, acolo unde a mers in calitate de “Best Romanian Pop Culture Influencer…

- Adelina Pestritu (32 de ani) a fost prezenta la gala E! People’s Choice Awards 2019, care a avut loc la Los Angeles, pentru a-i fi inmanat premiul pentru „Cel mai bun influencer din Romania“. Vedeta de televiziune s-a pozat cu vedete precum Kim Kardashian (39 de ani) si Pink (40 de ani).