Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a deschis marti congresul extraordinar al Partidului Muncitorilor, la putere, unde ar urma sa prezinte un plan destinat dinamizarii economiei, a anuntat agentia oficiala de presa KCNA, transmite AFP. Acest congres este primul dupa cinci ani si al 8-lea din istoria…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a prezidat o reuniune a biroului politic al partidului comunist, aflat la putere, pentru a pregati congresul formatiunii la inceputul lunii ianuarie. Acesta ar fi primul in ultimii cinci ani, scrie agerpres . Doar opt congrese de la inființare Acest Congres al Partidului…

- Statele Unite acuza China de ”încalcari flagrante” ale obligației de a pune în aplicare sancțiunile internaționale contra Coreei de Nord și ofera recompense de pâna la 5 milioane de dolari pentru informații privind încalcarea sancțiunilor, transmite Reuters. Alex…

- Coreea de Nord a interzis intrarea in capitala Phenian, in cadrul unor masuri de prevenire a raspandirii noului coronavirus in timp ce blocheaza orasele, inclusiv unul de-a lungul frontierei cu China, au anuntat vineri mai multi parlamentari sud-coreeni, citati de agentia Kyodo. Trump NU VREA sa plece…

- In ultimii doi ani, Huawei a devenit victima in razboiul comercial dintre Statele Unite ale Americii și China. Dupa infrangerea lui Donald Trump de catre Joe Biden, chinezi spera ca lucrurile sa se remedieze, scrie playtech.ro .

- Candidatul democratilor la alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, a declarat intr-un interviu difuzat duminica la postul CBS News, ca Rusia este cea mai mare amenintare la adresa securitatii tarii sale, iar China - principalul competitor al Statelor Unite, informeaza EFE potrivit Agerpres. "Cred…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump si rivalul sau Joe Biden s-au infruntat, intre altele, pe tema pandemiei covid-19, razboiului comercial cu China sau problemei rasiste din Statele Unite in ultima lor dezbatere dinaintea alegerilor de la 3 noiembrie, relateaza AFP, care prezinta rezultatul…

- Analiștii spun ca discursul emoțional sugereaza ca liderul nord-coreean simte presiunea conducerii țarii, in special pe timp de pandemie, dar și din cauza sancțiunilor economice, scrie The Guardian.Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, a ținut un discurs in lacrimi, in timp ce s-a scuzat (un moment aproape…