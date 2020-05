Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a participat vineri la inaugurarea unei fabrici de ingrasaminte, informeaza agentia de stiri KCNA, raportand astfel prima aparitie publica a liderului de la Phenian dupa trei saptamani de absenta in care zvonurile privind starea sa de sanatatea au proliferat, transmite…

- „Liderul suprem Kim Jong Un taie panglica cu ocazia inaugurarii uzinei de ingrasaminte fosfatice din Sunchon”, scrie agentia nord-coreean de stiri. La ceremonie „toti participantii au strigat ura!” cand a aparut liderul nord-coreean, adauga sursa citata, precizand ca, dupa ceremonie, Kim a vizitat fabrica…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a aparut in public duminica, dupa trei saptamani de absenta, vizitand mausoleul din Phenian unde se afla corpurile imbalsamate ale tatalui si bunicului sai, potrivit presei oficiale de la Phenian, citata de DPA. Kim Jong Un a facut vizita la mausoleu in ziua in care…