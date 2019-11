Killa Fonic, artist Global Records, lanseaza videoclipul piesei „LUCY”, cu o imagine puternica, senzuala, dominata de nuanțe roșiatice și verzi, care creeaza un univers in care armele și sentimentele se afla intr-un joc periculos. Povestea clipului este dominata de relația dintre Killa și personajul feminin, interpretat de cunoscutul model Georgiana Saraev, care apare in ipostaze sexy și tandre. Acesta conține o imagine vizuala extrem de cinematografica, ce duce cu gandul la poveștile noir de iubire, in care sentimentele și armele nu pot conviețui. „Iubire, tu imi dai foc, Lucifer, luminezi tot.”…