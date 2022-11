Ninsori abundente sunt asteptate incepand de duminica la Kiev, cu temperaturi sub pragul de inghet atat ziua, cat si noaptea, in timp ce milioane de oameni care locuiesc inca in capitala ucraineana si in jurul acesteia au inca acces limitat la caldura și lumina. In Herson, oamenii se tem de bomardamentele rușilor și fug din oraș. Coloana de mașini de la periferie se intinde pe mai mult de un kilometru.