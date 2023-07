Stiri pe aceeasi tema

- Rusia planuieste atacuri asupra navelor comerciale care transporta cereale din Ucraina pe Marea Neagra pentru a da apoi vina pe Kiev, a afirmat miercuri un responsabil al Casei Albe, noteaza AFP.

- Acordul de libera trecere a exporturilor de cereale dinspre Ucraina prin porturile de la Marea Neagra a fost abandonat de catre Rusia. Potrivit lui Claudiu Cazacu, consultant de strategie la XTB Romania, semnale in aceasta direcție fusesera furnizate deja de catre Moscova, iar traficul in scadere sugera,…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca Romania va continua sa ajute Ucraina sa-și vanda cerealele in alte țari. Reacția vine dupa ce Rusia s-a retras din acordul privind exportul acestor cereale prin porturile ucrainene de la Marea Neagra. Șeful statului a…

- Senatorul Vlad Pufu, la Realitatea Plus: `Școala romaneasca nu-și mai permite sa piarda nici o zi`O decizie in privința grevei generale din educație, declanșata pe 22 mai, ar putea fi luata in aceasta seara. Reprezentanții sindicatelor din invațamant sunt așteptați sa transmita ce au hotarat angajații…

- La 2 mai, UE a stabilit restrictii privind vanzarile de grau, porumb, rapita si seminte de floarea-soarelui ucrainene in cinci tari – Bulgaria, Ungaria, Polonia, Romania si Slovacia – pentru a diminua oferta excedentara de cereale in aceste tari, dar a permis in acelasi timp tranzitul prin aceste state…

- Ucraina ar avea un plan de rezerva in ceea ce privește realizarea transporturilor de cereale pe Marea Neagra. Numele Romaniei nu este menționat, insa planurile țarii vecine ar putea fi unele destul de ambițioase. In iulie anul trecut, Organizatia Natiunilor Unite si Turcia au intermediat intre Moscova…

- ”In districtul simferopol, vagoane care transportau cereale au deraiat”, anunta intr-o postare pe telegram guvernatorul Crimeei anexate, Serghei Aksionov. Caile ferate locale anunta intr-un comunicat ca acest incident este rezultatul unor ”actiuni ale unor terte persoane”. Ele anunta suspendarea traficului…

- Ucraina anunța ca porturile sale dunarene sunt esențiale pentru exporturile sale de produse agricole și ca „relanseaza” Canalul Bastroe ca ruta alternativa pentru cerealele sale, transmite Reuters. Porturile de pe Dunare sunt esențiale pentru exporturile agricole, in condițiile in care acordul privind…