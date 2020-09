KIA Ceed 1.0 T-GDI 120 CP primeste o reducere de pret de peste 3.500 euro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Aproape 4 la suta din populația țarii a capatat imunitate la COVID 19, arata ultimele date analizate de DSP-uri și Institutul de Sanatate Publica, dupa interpretarea analizelor a aproape 8.000 de romani. Intr-un interviu acordat Europa FM , ministrul Sanatații, Nelu Tatatru, spune ca, fața de primele…

- „Economia Romaniei și cea globala trec in aceste zile prin cele mai grele incercari. Instituțiile publice, dar și mai mult mediul privat, sunt greu puse la incercare. Ne aflam intr-un moment in care, nu doar pentru Romania, ci și pentru intreaga Europa, se pune problema unei priviri profunde și de ansamblu…

- In contextul evoluției pandemiei de COVID-19 la nivel global, precum și al masurilor adoptate de autoritațile romane pentru limitarea raspandirii infecției cu virusul SARS-Cov-2, Ministerul Afacerilor Externe adreseaza cetațenilor romani rugamintea de a evalua oportunitatea efectuarii anumitor deplasari…

- Un document intitulat ”REZULTATUL AGRICULTURAL AL UE PENTRU PIEȚE ȘI VENITURI 2019 – 2030” ofera o perspectiva pe termen mediu pentru piețele agricole majore ale UE și veniturile agricole pana in 2030. Raportul, conform oficialilor UE, Se bazeaza pe un set de presupuneri macroeconomice coerente considerate…

- Focarele de COVID-19 reapar in Europa. Situatia din tara vecina Romania se agraveaza de la o zi la alta. Doar in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 1 454 de cazuri noi, acesta fiind cel mai grav bilant inregistrat intr-o singura zi in Romania de la inceputul pandemiei.

- Oppo a prezentat un incarcator pe USB-C de 125W, despre care producatorul chinez spune ca include cea mai avansata tehnologie din lume. Tot cei de la Oppo sustin ca acest nou incarcator poate alimenta pana la 100% o baterie de 4.000 mAh in doar 20 de minute. In 5 minute, capacitatea bateriei creste…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat, miercuri seara, ca o creștere cu 10% a pensiilor ar putea fi sustenabila daca vor crește investițiile. O majorare cu 40% ar face ca bugetul „sa explodeze”, a spus Cițu. Cițu a fost intrebat miercuri seara, la B1 TV de ce este posibila doar o creștere cu…

- Creșterea numarului infectari cu noul coronavirus din Romania a atras atenția peste hotare. Cinci state europene au interzis accesul romanilor din cauza numarului crescut de cazuri din ultimele zile. Romania se plaseza in acest moment pe locul 3 in Europa la incidența cazurilor noi de coronavirus, dupa…