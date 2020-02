KFC vrea sa deschida anul acesta opt restaurante in Romania si sa lanseze o aplicatie pentru livrari

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul romanesc City Grill vrea sa deschida anul acesta patru-cinci restaurante in Bucuresti, in zonele de centru si nord, avand un buget dedicat de 3,5 milioane de euro, a declarat Daniel Mischie, CEO-ul grupului, intr-un interviu pentru wall-street.ro.

- Taco Bell, lantul de restaurante de inspiratie mexicana, are in plan sa deschida noi locatii in Bucuresti si alte orase din tara, de preferat cu peste 200.000 de locuitori, care ar urma sa asigure, in medie, un flux zilnic de 1.500 de clienti.

- Ziua Internationala de Comemorare a Victimelor Holocaustului, stabilita pe 27 ianuarie, va fi marcata de Institutul Cultural Roman si Institutul Italian de Cultura, la Tel Aviv, Bucuresti si Stockholm, prin lansari de carte, proiectii de film, expozitii si dezbateri, potrivit news.ro.In perioada…

- Clujeanul Liviu Alexa a anunțat, printr-o postare intitulata ”Manifestul de la Cluj”, ca va candida pentru șefia PSD. „MANIFESTUL DE LA CLUJ Clujul a fost mereu un punct de reper al Romaniei, mai ales in politica. Considerat in mod greșit fief al Dreptei, Clujul este insa un județ al Opoziției, dar…

- In decembrie 2019 s-a lansat drop&go, prima aplicatie de laundry din Romania, prin intermediul careia utilizatorii pot sa comande trimiterea si ridicarea hainelor de la spalatorie. Serviciul este disponibil deocamdata in toate sectoarele din Bucuresti si urmeaza sa fie deschis si la nivel…

- Președintele Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaților a avut, astazi, 16 decembrie 2019, o intrevedere cu E.S. Andrew Noble, ambasadorul Marii Britanii in Romania, subiectul discuției fiind situația romanilor din Regat, avand in vedere rezultatele alegerilor de joi, 12 decembrie 2019,…

- Deputații europeni vor comemora cea de-a treizecea aniversare a Revoluției române din decembrie 1989, luni seara, în plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, într-o dezbatere care se va finaliza cu o rezoluție ce va fi supusa votului joi. Parlamentul European dezbate,…

- Free Now se lanseaza in Romania cu 100.000 de curse gratuite si 50% reducere la platile cu cardul, aceasta urmand sa inlocuiasca aplicatia Clever, care va continua sa functioneze o perioada in paralel cu noua aplicatie, a informat compania intr-un comunicat, conform News.ro.”Free Now, parte…