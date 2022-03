Stiri pe aceeasi tema

- Portarul echipei PSG, Keylor Navas, gazduieste 30 de ucraineni care au fugit din tara lor dupa ofensiva Rusiei inceputa la 24 februarie, anunta cotidianul Sport, citat de Le Figaro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Keylor Navas (35 ani), portarul costarican al celor de la PSG, nu a ramas indiferent la situația dramatica din Ucraina, dupa ce Federația Rusa a pornit invazia pe 24 februarie. Poporul ucrainean a fost puternic afectat de consecințele razboiului, foarte mulți dintre cetațeni luand decizia de a pleca…

- Politia de Frontiera anunta joi dimineata ca 15.286 de cetateni ucraineni au intrat in tara miercuri, in crestere cu 0,4 % fata de ziua precedenta. “In data de 16.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 63.708 de persoane, dintre care 15.286…

- 343.515 ucraineni refugiați au intrat in Romania, in total, de la inceputul invaziei Rusiei. 258.844 dintre aceștia au parasit intre timp țara și au plecat spre alte destinații alese de ei, conform oficialilor din Romania, scrie CNN . Peste 84.000 de ucraineni raman, pentru moment, in Romania. Mulți…

- Ministerul Afacerilor Interne anunta, miercuri, ca 3.520 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania de la debutul razboiului, iar gradul de ocupare al centrelor de cazare ale Inspectoratului General pentru Imigrari este de 73,2%. ”De la inceperea conflictului din Ucraina, 3.520 de cetateni ucraineni…

- Peste 90.000 de persoane, dintre care 31.628 cetateni ucraineni, in crestere cu 12% fata de ziua precedenta , au intrat in Romania prin punctele de frontiera in ultimele 24 de ore. ”In data de 05.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 91.607…

- De la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, in Romania au intrat 172.935 de ucraineni, 58.106 au ramas și 1.897 au cerut azil in țara noastra. Din cei 58.106 ucraineni ramași in țara peste 22.000 sunt copii, unii dintrei ei orfani, in special minori. Ministrul familiei, tineretului și egalitații de…

- De la inceputul conflictului din Ucraina si pana in prezent, 1.070 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania, a informat, miercuri seara, Ministerul Afacerilor Interne. Potrivit unui comunicat de presa, acesti cetateni beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislatia nationala. “Pe intreaga…