Kevin Hart, imagini din timpul recuperării după accidentul auto VIDEO „Nu lua de buna ziua de azi deoarece cea de maine nu este promisa”, spune Kevin Hart, care in urma cu cateva luni a suferit un accident auto ce l-a trimis direct pe masa de operație. Actorul in varsta de 40 de ani a impartașit pe contul sau de Instagram un filmuleț facut in timpul perioadei de recuperare de dupa accidentul din septembrie. „Practic ceea ce realizezi este ca nu tu deții controlul. Oricat ai crede ca deții controlul, nu este așa. La sfarșitul zilei, totul se poate sfarși”, spune Kevin in filmuleț. In imagini apare Hart dupa operația la spate, alaturi de cuvintele: „Lumea mea s-a… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

