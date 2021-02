Stiri pe aceeasi tema

- Percheziții in Capitala, in doua dosare penale de evaziune fiscala și spalare de bani, in care ar fi vizata patroana restaurantului Jariștea, Aurelia Nicolau, cunoscuta drept Kera Calița, scrie g4media.ro care citeaza surse oficiale. Victor Ciutacu: Daca venea unul la mine cu o hartie ca a…

- Politistii bucuresteni efectueaza miercuri dimineata 30 de perchezitii domiciliare in Capitala si in patru judete - Ilfov, Prahova, Bacau si Constanta -, in cauze privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor. ''In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei…

- Politistii fac miercuri dimineata pderchezitii la o adresa din Capitala intr-un dosar de evaziune fiscala prin achizitii fictive de piese auto, prejudiciul fiind de 1 milion de lei. ”La data de 27 ianuarie a.c., intr-un dosar penal aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Compania hoteliera a fost reclamata de unul dintre chiriași ca a intrat in forța in magazin și a sechestrat abuziv bunurile din spațiul operat de „The Gift Idea”. Poliția confirma ca incidentele fac obiectul unor „cercetari sub directa supraveghere a Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 5”.Poliția…

- ”Din probatoriul administrat a rezultat presupunerea rezonabila ca un barbat, in cursul anului 2020, ar fi indus in eroare persoana vatamata atribuindu-si calitatea de broker bursier si ar fi convins-o sa 'investeasca' suma de aproximativ 80.000 lei”, a transmis Directia Generala de Politie a Municipiului…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Investigare a Criminalitatii Economice au facut perchezitii in Capitala intr-un dosar de inselaciune in care un barbat care se prezenta ca fiind broker bursier ar fi convins o persoana sa “investeasca” suma de…

- Peste 2.700 de articole de imbracaminte contrafacute și 3.000 de maști de protecție inscripționate „FPR2” au fost confiscate astazi de polițiști, care le-au gasit intr-o camioneta, in apropierea unei autogari din Capitala, scrie hotnews , citand Mediafax. Polițiștii din cadrul Direcției Generale de…

- Politistii si procurorii efectueaza astazi cinci perchezitii in Bucuresti, la persoane suspectate ca ar fi clonat site-uri care vand incaltaminte si parfumuri si comercializau produsele contrafacute prin intermediul unor societati de curierat, scrie agerpres. „Politisti din cadrul Directiei Generale…