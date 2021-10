Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal pentru consumatori din India a condamnat un salon de infrumusețare sa plateasca 20 de milioane de rupii (271.000 de dolari) in daune unui model pentru ca a fost tunsa prea scurt, scrie BBC. Tanara avea contracte cu firme de produse pentru ingrijirea parului tocmai datorita podoabei sale…

- O femeie din Valenii de Munte, județul Prahova, a protestat impotriva reduceri salariului in timpul pandemiei de COVID-19. Ea a postat pe o rețea de socializare fluturașul cu salariu cu suma de 23 de lei....

- Bruce Willis a facut o reclama pentru o companie de telefonie din Rusia - doar ca actorul american nu a aparut nicio secunda in fața vreunei camere și nici nu a rostit vreo replica. A fost vorba despre un deepfake autorizat.

- Președintele Maia Sandu a avut astazi, 25 august, o intrevedere cu noul Reprezentant permanent al Fondului Monetar Internațional in Republica Moldova, Rodgers Chawani. In cadrul intrevederii Sandu a salutat faptul ca banii alocați prin decizia Consiliului director al FMI din 2 august curent, referitoare…

- Dragoș Savulescu, milionarul fugar prins și reținut de catre autoritațile grecești, deține o avere fabuloasa departe de Romania. Acesta are cateva proprietați de milioane de dolari și e considerat unul dintre cei mai bogați oameni de la noi din țara.

- Kelly Clarkson trebuie sa-i plateasca fostului soț, Brandon Blackstock, o pensie alimentara și sprijin pentru soț de aproape 200.000 de dolari, lunar. Suma stabilita de instanța reprezinta mai puțin de jumatate din cea ceruta de barbat.

- Prințul Harry a primit 20 milioane dolari pentru cartea ce arunca in aer monarhia britanica! Prințul Harry va scrie o carte ce arunca in aer monarhia britanica. Conform presei internaționale, volumul va fi publicat anul viitor, iar Harry nu și-a avertizat familia inainte de a accepta acest proiect.…

- Pentru prima data dupa 13 ani, Briteny Spears a avut parte de prima victorie in instanța. Deși are varsta de 39 de ani, vedeta se afla inca sub tutela tatalui sau, ceea ce a inceput sa ii displaca profund. Starul s-a luptat mult in instanța pentru ca Jamie Spears, tatal ei, sa nu mai dețina controlul…