Stiri pe aceeasi tema

- Solicitarea i-a apartinut presedintelui Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, potrivit G4Media.ro Francisc Toba, asociat cu reprimarea sangeroasa a Revoluției din 1989, a depus juramantul ca deputat „Am convenit, ca urmare a unei propuneri formulate de liderul de grup al PSD, Alfred Simonis, dar…

- Legea aparține fostului deputat PSD, Catalin Radulescu. Aceasta prevede ca se poate aplica o amenda in locul inchisorii in cazul persoanelor acuzate de o evaziune fiscala de pana la 100.000 de euro care achita integral prejudiciul, noteaza Digi24.ro Francisc Toba, asociat cu reprimarea sangeroasa…

- Cuantumul total al veniturilor obținute de aceștia se ridica la aproape 117 milioane de lei. Cele mai multe pensii speciale sunt acordate judecatorilor și procurorilor - peste 4.000, urmați de personalul auxiliar din instanțele judecatorești si personalul navigant din aviația civila, potrivit Realitatea…

- Valeriu Gheorghița a declarat, intr-o intervenție la Realitatea Plus, ca in prezent exista in analiza un scenariu legat de vaccinarea "cu prioritate a personalului din invațamant". Francisc Toba, asociat cu reprimarea sangeroasa a Revoluției din 1989, a depus juramantul ca deputat „Termenul…

- PSD a propus ca votul sa fie secret, dar propunerea a fost respinsa de majoritatea parlamentarilor prezenți. Francisc Toba, asociat cu reprimarea sangeroasa a Revoluției din 1989, a depus juramantul ca deputat „Cred ca aceasta moțiune și-a atins scopul, acela de a aduce in atenția opiniei publice…

- Vicepremierul Kelemen Hunor, presedintele UDMR, sustine ca este necesar un inventar al sporurilor bugetarilor, insa acestea nu vor fi eliminate in 2021. Kelemen Hunor considera ca nu este obligatoriu sa lucrezi la stat daca sunt asa de multe pericole la fiecare colt, informeaza News.ro. Presedintele…

- Vicepremierul Kelemen Hunor, președintele UDMR, susține ca peste o luna de zile ministrul Muncii, Raluca Turcan, va prezenta o analiza „extrem de serioasa și precisa” privind sporurile bugetarilor, iar ulterior coaliția de guvernare va decide ce se întâmpla cu acestea. El precizeaza…

- „Eu am spus ca trebuie sa vedem – si asta a fost decizia coalitiei – toate sporurile, fiindca in acest moment, dintre colegii mei, nimeni n-a stiut cate sporuri exista. Am spus sa vina ministrul Muncii, doamna Turcan, cu o analiza extrem de serioasa si extrem de precisa exact intr-o luna de zile si,…