Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca parlamentarii formatiunii pe care o conduce vor fi in sala la votul de investire a Guvernului Citu, dar o decizie privind votul va fi luata chiar joi, ziua programata pentru validarea in Parlament a noului Executiv. "Vom fi prezenti, asta este clar, cum vom vota, vom lua o decizie inainte de sedinta. Eu am convocat la ora 14.00, joi, sedinta grupurilor reunite si vom discuta acolo. Exista posibilitatea sa votam pentru a investi Guvernul, dar exista si posibilitatea de a respinge investirea acestui guvern, depinde si de decizia Curtii Constitutionale,…