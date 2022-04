Kelemen Hunor, președintele UDMR, a felicitat luni partidul Fidesz pentru victoria confortabila din Ungaria, unde formațiunea condusa de premierul in funcție Viktor Orban a caștigat o majoritate de doua treimi. ”Un lucru e sigur – interesele maghiarilor din Romania vor fi importante pentru guvernul Ungariei in urmatorii patru ani”, a scris Kelemen Hunor pe Facebook. El le-a mulțumit cetațenilor maghiari din Romania care au votat la alegerile parlamentare de duminica. UDMR a fost aliat al Fidesz in alegeri, facand campanie constanta pentru partidul lui Viktor Orban. Liderii UDMR l-au boicotat pe…