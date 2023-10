Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele AUR, deputatul Dan Tanasa, sustine ca romanii ”au avut de suferit cu UDMR la guvernare” si, daca exista un cordon sanitar cu adevarat necesar in politica romaneasca, acela ar fi „impotriva UDMR si a politicii sale de dezbinare”. „Romania ar fi mult mai sanatoasa fara UDMR! Toti romanii…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, si presedintele UDMR Bihor, senatorul Cseke Attila, au criticat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Oradea, faptul ca in acest an nu a fost facuta obisnuita rectificare bugetara de vara, iar din aceasta cauza majoritatea autoritatilor locale ar fi blocate…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, la Oradea, ca partidele democratice din Romania ar trebui sa creeze un cordon sanitar politic, o strategie credibila pentru a stopa ascensiunea Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR)."Fiecare partid isi face strategia lui, dar in primul rand nu…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, la Arad, ca la alegerile de anul viitor Uniunea se asteapta sa isi pastreze numarul de primari, de parlamentari si are in plan sa revina la guvernare. Kelemen Hunor a spus ca pentru comunitatea maghiara anul 2024 „este un an cu o miza uriasa”. „Miza…

- Participanții la Conferinta Nationala a partidului Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) dedicata alegerilor din 2024 au decis ca formatiunea condusa de Geroge Simion nu va face nicio coalitie de guvernare cu PNL sau PSD la scrutinul parlamentar de anul viitor, a anunțat vineri, 15 septembrie, AUR,…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri seara, la Digi24, ca el nu crede in teoria formarii unui așa-numit „bloc democratic” format din PNL și PSD la alegerile de anul viitor, care sa lupte impotriva extremismului sau impotriva AUR. Totodata, fostul membru al coaliției de guvernare spune…