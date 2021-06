Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca, in pofida absentei premierului Florin Citu de la sedinta Coalitiei de marti seara, "nu se decide nimic" fara ca acesta sa fie de acord. "E un om suveran, are o agenda, merge acolo unde are treaba. Astazi am vorbit cu el inainte de sedinta. A spus ca daca…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus, luni seara, dupa ședința coaliției, ca ar fi de acord ca terenul de la Romexpo sa fie dat CCIR, cu condiția sa existe garanții ale statului. "Noi am atacat la CCR, impreuna cu USR, legea votata acum un an. CCR a spus ca nu exista probleme de neconstituționalitate.…

- Presedintele american, Joe Biden, spune ca NATO este „extrem de importanta” pentru SUA. El a subliniat ca doreste ca Europa sa stie ca Statele Unite ale Americii sunt de partea sa. Declarația a fost facuta inainte de primul summit NATO la care participa in calitate de președinte și care este vazut ca…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, si-a inceput declaratia de presa de duminica in timp ce premierul Florin Citu era deja intr-o alta conferinta de presa. Daca inițial a parasit pupitrul imediat ce a sosit, Voiculescu parea ca va aștepta ca premierul sa termine declarația de presa. Numai ca el s-a…

- Mihai Gadea, directorul Antena 3, a comentat imaginile dramatice din București, unde Spitalul Foișor este evacuat de zeci de pacienți pentru a fi transformat in spital suport COVID. Decizia a fost luata de Raed Arafat și Vlad Voiculescu. Gadea a facut un apel la premierul Florin Cițu și la președintele…

- Dupa cateva zile de negocieri și consultari, președintele israelian i-a incredințat marți primului ministru, Benjamin Netanyahu, sarcina de a forma un nou guvern. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost desemnat, marți, pentru a forma urmatorul guvern, a doua zi dupa consultarile dintre președintele…

- Presedintele afgan Ashraf Ghani va propune o foaie de parcurs in trei etape pentru pace in Afganistan, in timpul unei intalniri in Turcia, dorind un acord cu talibanii si un armistitiu inainte de alegeri, potrivit unui document vazut de Reuters preluat de news.ro Washingtonul sustine organizarea…

- Criticat de președintele Klaus Iohannis, chiar daca fara sa fie nominalizat, din cauza numarului de paturi de la ATI, Vlad Voiculescu nu o lasa moale. Chit ca, in ultima vreme, s-a contrat cu mai mulți membri PNL, ministrul Sanatații continua in aceeași gama. Joi seara, dupa ședința de Guvern, a ținut…