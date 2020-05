Stiri pe aceeasi tema

- "Cum poate cineva sa vina, in anul 2014, sa afirme in fata electoratului, in spatiul public, ca cineva vrea sa rupa Ardealul? (...) Astea nu sunt afirmatii politice, astea sunt cretinisme!' Acestea sunt cuvintele rostite de Klaus Iohannis in 2014 la o emisiune televizata. (...) Saptamana trecuta,…

- Klaus Iohannis a transmis ca protejarea sanatații romanilor ramane obiectivul principal, indiferent ca vom avea masuri de distanțare sociala mai severe sau mai lejere dupa 15 mai. Presedintele a anunțat si principalele principii pe care se va baza relansarea economica in perioada...

- Kelemen Hunor susține, într-un interviu pentru presa maghiara, ca președintele Klaus Iohannis a mințit când a spus ca exista o înțelegere între UDMR și PSD, iar ca acesta vrea sa vânda Ardealul ungurilor. Întrebat daca nu cumva declarațiile nu aveau un scop…

- Anunțul facut de Klaus Iohannis, privind decizia de a pastra inchise școlile, gradinițele și universitatile pana in toamna a starnit numeroase controverse. Șeful statului a motivat alegerea spunand ca in Franța redeschiderea școlilor a dus la infectarea elevilor și a cadrelor didactice. Autoritațile…

- Ungurii vor scuze de la Klaus Iohannis: Dezinformeaza grosolan si instiga impotriva maghiarilor. Klaus Iohannis acuza PSD ca vrea sa dea Ardealul ungurilor, deoarece ar avea o intelegere cu Viktor Orban. Ungurii vor scuze de la Klaus Iohannis: Dezinformeaza grosolan si instiga impotriva maghiarilor.…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor asociaza afirmatia presedintelui Klaus Iohannis, potrivit careia PSD se lupta sa dea Ardealul ungurilor, cu mesajele nationaliste marca Vadim Tudor. Presedintele UDMR asteapta scuze de la Iohannis.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, la finalul consultarilor cu presedintele Klaus Iohannis, ca Uniunea sustine un guvern de coalitie si nu doreste alegeri anticipate.Citește și: ULTIMA ORA Maria Sarapova se retrage din tenis: 'Sunt gata sa escaladez un nou munte, sa concurez…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca decizia CCR, care a decis ca numirea lui Orban este neconstitutionala, este neașteptata, iar situația politica din Romania e haotica. El susține ca alegerile anticipate trebuie sa iasa de pe agenda politicienilor din cauza problemei coronavirusului.Kelemen…