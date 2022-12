Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta a avut o ieșire exploziva joi seara, la Romania TV, dupa ce Austria și Olanda s-au opus aderarii Romaniei la Spațiul Schengen. Fostul premier a subliniat faptul ca starea de fapt se explica prin atitudinea slugarnica a politicienilor din țara noastra aflați la butoane. Fii la…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu spune ca dreapta europeana trebuie sa iși asume responsabilitatea „pana la capat” și sa il convinga pe cancelarul austriac „pana maine” ca Romania merita sa fie in Spațiul Schengen, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Claudiu Daniel Catana (ALDE) considera ca aderarea Romaniei la Spatiul Schengen este, pentru Romania, un drept ce decurge din calitatea de stat membru al Uniunii Europene. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Președintele Uniunii Democrate a Maghiarilor din Romania (UDMR), Kelemen Hunor s-a intalnit, vineri, ci premierul Ungariei, Viktor Orban, in cadrul Conferinței Permanente Maghiare, iar liderul UDMR i-a cerut lui Orban sprijin pentru aderarea Romaniei la Spațiul Schengen. Fii la curent cu cele…

- „Romania a facut progrese pentru intrarea in Spatiul Schengen”, afirma prim-ministrul belgian, Alexander De Croo, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Romania indeplineste toate criteriile pentru a intra in Spatiul Schengen, iar premierul Olandei, Mark Rutte, face un joc de politica interna, a declarat, marti seara, vicepremierul Kelemen Hunor, presedinte al UDMR, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Premierul olandez Mark Rutte a vorbit joi in Parlamentul țarii sale, inainte de votul pe rezoluția prin care se cer verificari suplimentare inainte de acceptarea aderarii Romaniei la Spațiul Schengen. Rutte afirma ca evaluarile suplimentare se pot face in timp util pentru aderarea Romaniei, insa…

- Deputatul PSD Natalia Intotero, președintele Comisiei e Invațamant din Camera Deputaților a anuțat ca l-a invitat in Romania pe europarlamentarul AFD, Guido Reil, cel care a vorbit foarte urat de țara noastra in Parlamentul European și a cerut neincluderea in Spațiul Schengen: Fii la curent…