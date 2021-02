Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Senatului, doamna Anca Dana Dragu, l-a primit, joi, 14 ianuarie 2021, pe E.S. domnul Andrew Noble, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord in Romania, in cadrul unei vizite de prezentare. Discuțiile au avut ca tema colaborarea romano-britanica post Brexit, in plan…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința din 3 ianuarie 2021, Hotararea numarul 1 privind aprobarea listei țarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea. Pe langa actualizarea…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a adoptat in sedinta de duminica Hotararea nr. 1 privind aprobarea listei tarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea, text care prevede reluarea…

- Incepand de luni, 4 ianuarie, ora 19.00, se permite reluarea zborurilor spre/dinspre Marea Britanie din/catre Romania, pentru toate aeroporturile din Romania, a informat duminica CSNSU. Toate persoanele care sosesc in Romania din Marea Britanie și din Irlanda de Nord au obligația prezentarii la intrarea…

- Acordul va proteja interesele companiilor și ale cetațenilor romani - obiective-cheie ale Romaniei in aceste tratative, afirma Klaus Iohannis dupa ce Uniunea Europeana si Marea Britanie au ajuns la un acord privind relatiile post-Brexit. „Romania saluta convenirea parteneriatului Uniunea Europeana…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat miercuri ca incepand cu data de 1 ianuarie 2021, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord isi va asuma pe deplin statutul de stat tert in relatia cu statele Uniunii Europene, inclusiv cu Romania. Din aceasta perspectiva, regimul de vize si conditiile…

- Accesul facil la piața muncii și dreptul de a circula fara restricții in orice stat membru al Uniunii Europene (UE) reprezinta doua dintre cele mai importante avantaje ale apartenenței la UE pentru cetațeni. Britanicii risca insa sa le piarda incepand cu 1 ianuarie 2021, ca urmare a deciziei Marii Britanii…