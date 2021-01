Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va adopta o Ordonanța de Urgența pentru intensificarea campaniei de comunicare pe tema vaccinului anti-COVID, a anunțat, vineri, vicepremierul Kelemen Hunor, la RFI. „ Pe tema vaccinului, eu cred ca...

- Potrivit structurii anului școlar 2020-2021, Semestrul I continua dupa vacanța de iarna, cursurile reincepand in data de 11 ianuarie. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca Guvernul va adopta miercuri o ordonanța de urgența pentru continuarea invatamantului exclusiv online pana in 8 februarie,…

- N.D. Avand in vedere ca au fost situatii, la nivel national, inclusiv in Prahova, in care alesii locali desemnati castigatori la alegerile din 27 septembrie nu s-au putut prezenta in mod fizic la ceremoniile de investire in functie din cauza faptului ca erau confirmati cu noul virus, fiind in carantina…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, miercuri, ca Guvernul va adopta o Ordonanța de Urgența pentru ca asimptomaticii testați pozitiv pentru COVID-19 și cei cu puține simptome și fara comorbiditați sa poata fi tratați la domiciliu.

