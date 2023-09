Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, crede ca Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) va fi marea castigatoare la alegerile europarlamentare de anul viitor, urmand sa se claseze pe locul doi dupa PSD. Kelemen Hunor a mai afirmat ca dupa accederea in Parlamentul European, AUR va face parte din grupul conservatorilor…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor sustine ca sefa Parchetului European, Laura Codruta Kovesi, ar putea candida la alegerile prezidentiale de anul viitor, in ciuda faptului ca, momentan, a spus „Nu!” in mai multe limbi straine. De asemenea, in opinia liderului UDMR, Marcel Ciolacu ar trebui sa fie candidatul…

- Kelemen Hunor este sceptic cu privire la listele comune PSD-PNL la alegerile de anul viitor, deoarece nu așa „poți sa lupți impotriva AUR sau impotriva extremismului”. Liderul UDMR mai spune ca i-a trecut supararea dupa scoaterea UDMR de la guvernare și nu exclude o noua coaliție cu PSD și PNL. Președintele…

- Președintele USR, Catalin Drula, a reluat marți atacul la adresa fostului ministru de interne, Lucian Bode, pe tema achiziției de teste antidrog pentru Poliția Romana, in contextul tragicului accident de la 2 Mai provocat de un tanar drogat, in urma caruia 2 studenți și-au pierdut viața, iar alți doi…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski se intalneste vineri cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan la Istanbul, in ajunul celei de-a 500-a zile de la invazia rusa in Ucraina si inaintea unui summit crucial al NATO. „Avem nevoie de onestitate in relatiile noastre” cu Alianta Nord-Atlantica, a…