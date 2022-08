Potrivit presedintelui UDMR, Viktor Orban a facut o declaratie ambigua, dar nu rasista, in timpul discursului rostit la Baile Tusnad in urma cu o luna. Kelemen Hunor a facut aceste precizari la Zilele Ungariei, in Cluj-Napoca, potrivit Kronika , scrie Mediafax. Kelemen Hunor a afirmat ca a avut o discuție de cinci minute in coaliția de guvernare cu co-președinții PNL și PSD – Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu – in care au lamurit problema și considera ca scandalul politic declanșat a avut scopul de a scoate UDMR de la guvernare. „Tot acest scandal a fost folosit ca o scuza de a incerca scoaterea…