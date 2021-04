Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Kelemen Hunor, lider UDMR, a declarat la Antena 3 ca inchiderea magazinelor la ora 18.00 in anumite cazuri provoaca „aglomerație”, motiv pentru care trebuie o discuție in Guvern pe aceasta tema. El a spus ca masurile „nu sunt scrise in Sfanta Scriptura” așa ca pot fi intoarse. Reporter:…

- Potrivit datelor oficiale, aproximativ 400 de constanțeni au iesit in fata Prefecturii Constanta pentru a protesta impotriva noilor masuri luate de Guvern. Ei au traversat apoi principalul bulevard al orașului, relateaza Antena3. Oamenii au scandat: “Libertate, libertate!” si au purtat masti de protectie,…

- De duminica intra in vigoare noile restricții propuse de CNSU și acceptate de Guvern joi, pentru gestionarea pandemiei de coronavirus. Circulația este interzisa dupa orele 20:00 in localitațile in care incidența cazurilor de COVID-19 este mai mare de 7,5 la mia de locuitori. Masura este valabila in…

- Noua lege a salarizarii va aduce venituri mai mari pentru demnitari și salarii mai mici pentru bugetari. Conform Memorandumului adoptat in Guvern pentru aceasta lege, in privința sporurilor pentru bugetari, se prevede o plafonare la maximum 20% din venitul brut, fata de 30% in prezent. Pe de alta parte,…

- Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat, joi, la RFI, ca decizia de eliminare a gratuitații pe tren pentru studenți nu a fost inca luata și ca discuțiile continua la ministerele de resort, raspunzand astfel criticilor studenților și elevilor care la aceasta ora protesteaza in fața Guvernului. „Nu am…

- Premierul Florin Cițu a anunțat vineri ca a decis sa trimita corpul de control pentru a investiga modul de acordare a finanțarilor pentru Masura 3 de granturi pentru IMM-uri, dupa o discuție cu ministrul Economiei Claudiu Nasui. ”Vreau sa ma asigur ca acești bani ajung la firmele care au cea mai mare…

- Peste 40 de cai au fost filmați, duminica trecuta, pe un camp din localitatea Techirghiol, județul Constanța, in condiții inumane, vizibil slabiți și infometați. Echipe formate din politisti, jandarmi si angajati ai Primariei Techirghiol au intervenit și au reușit sa captureze 35 de exemplare. Surse…

- Fostul manager al Spitalului de Boli Infectioase Iași, Carmen Dorobat, a fost confirmata pozitiv cu coronavirus, la cateva zile dupa ce s-a vaccinat impotriva virusului. Conform declarațiilor facute la Antena 3, Carmen Dorobaț s-a vaccinat impotriva Covid pe 27 decembrie. In urma cu 48 de ore, medicului…