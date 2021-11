Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Kelemen Hunor a declarat marți seara, la B1 TV, ca este urgenta formarea unui nou guvern pentru plata salariilor medicilor. „Suntem in competiție cu timpul, nu unii cu alții, și aici eu saptamana trecuta am zis sa vedem cand putem sa intram in Parlament cu programul d eguvernare…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat vineri ca varianta rotatiei prim-ministrilor intr-un guvern cu PSD si UDMR este o solutie, dar ca in acest moment mandatul liberalilor este pentru o guvernare in jurul PNL. “Nu am spus ca nu o sustinem, din contra. Este o varianta. Eu am spus din primul moment…

- Premierul interimar Florin Citu a afirmat, referitor la faptul ca primarul general a solicitat ca Guvernul sa vina cu un ajutor pentru toata tara, dar inclusiv pentru Bucuresti, cu o suma la subventia oferita de Primaria Capitalei, ca inca nu a primit ceva oficial din partea lui Nicusor Dan, insa…

- Premierul desemnat, Nicolae Ciuca, l-a sunat pe Dacian Cioloș au confirmat surse politice din PNL și USR, pentru Puterea.ro, cei doi urmand a se intalni la mijlocul saptamanii urmatoare in perspectiva reluarii dialogului intre cele doua partide. Scopul intrevederii nu este cooptarea la guvernare a USRiștilor,…

- Florin Cițu a declarat, joi, dupa ședința de Guvern, ca ia in considerare introducerea certificatului verde in toate activitațile economice. Doar in acest fel am putea ține economia „deschisa”. Prin urmare, este foarte posibil ca in curand doar persoanele vaccinate sau trecute prin boala sa mai poata…

- Analistul politic Cristian Pirvulescu a declarat marti, pentru AGERPRES, ca, dupa adoptarea motiunii de cenzura de catre Parlament, ar fi nevoie de "o solutie rapida", cu un alt premier decat Florin Citu, dar ipoteza alegerilor anticipate nu poate fi exclusa. "Lucrurile vorbesc de la sine.…

- „Am stat trei zile la Buzau și am stat numai printre oameni. Spun ca vor sa scape de Cițu”, a raspuns Marcel Ciolacu, intrebat despre ramanerea lui Florin Cițu la Guvern, in contextul votului pe moțiunea de cenzura depuse de PSD, ce se va da marți, 5 octombrie, in Parlament. Liderul PSD susține ca sunt…

- „Totul pentru Congrese, nimic pentru romani! Premierul Citu a refuzat scaderea TVA-ului, propusa chiar de furnizorii de utilitati. In schimb, a alocat bani pentru ca primarii PNL sa-l voteze pe el la Congres! Coalitia a amanat la nesfarsit dezbaterile Legii consumatorului vulnerabil, in schimb a convocat…