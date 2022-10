Stiri pe aceeasi tema

- Ideea unei reglementari parțiale a pieței de energie electrica a fost enunțata miercuri de un secretar de stat din Ministerul Energiei. "Este vointa politica pentru trecerea la o piata reglementata, eu ii spun partial", a declarat Constantin Ștefan.

- Ideea unei reglementari parțiale a pieței de energie electrica a fost enunțata miercuri de un secretar de stat din Ministerul Energiei. "Este vointa politica pentru trecerea la o piata reglementata, eu ii spun partial", a declarat Constantin Ștefan.

- ”Este o intentie, o dezbatere, o decizie obligatorie in ceea ce priveste statele membre nu a fost luata. Urmeaza o sedinta a ministrilor Energiei la sfarsitul lunii. Anumite chestiuni pot fi facute, altele nu. Poti da recomandari, dar oligativitatea e greu de facut. Cine controleaza? Trebuie sa infiintezi…

- „Ne gandim la o impozitare a intregului lant de productiei intermediere si furnizare. Un impozit este stabilit de Ministerul Energiei. Noi putem da consultanta”, a afirmat ministrul Virgil Popescu, la finalul sedintei de miercuri a Executivului. Chestionat de ce nu a fost avuta in vedere aceasta masura…

- “Am cerut acest lucru din partea ANRE si a Ministerului Energiei, iar aici sa stiti o chestiune pe care o spun si o spun in deplina cunostinta de cauza si cu durere, nu o spun deloc fericit: atata timp cat statul roman, in toata componenta sa, nu reuseste sa faca lumina in aceasta chestiune, mi se pare…

- „ Ideea ca ministrul Energiei ar fi propus un plan mai mic pentru compensarea facturilor este un fake news. Nu de la ministrul energiei a venit o asemenea propunere. Se discuta mai multe scenarii, dar propuse de ANRE. Nu s-a iesit cu nicio decizie si nici macar nu vom iesi cu fel de fel de scenarii…

- Nicolae Ciuca a solicitat ca in aceasta actiune de verificare sa fie implicati ANRE si Ministerul Energiei. “Avem in sala presedintele Consiliului Concurentei. Tinand cont de evolutia pretului la energie si in primul rand tinem cont de diferenta dintre pretul mediu ponderat la producator si cel cu…