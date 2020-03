Keisuke Honda a debutat cum nu se putea mai bine pentru clubul brazilian Botafogo

Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul rus Pavel Mamaev pare sa-si fi revenit suta la suta dupa 11 luni petrecute in inchisoare.Ajuns la 31 de ani, mijlocasul clubului FC Rostov a marcat primul sau gol dupa ce a fost eliberat din puscarie, in septembrie 2019.

- Faza saptamanii in fotbal vine din campionatul Poloniei. Un portar s-a facut singur KO si a trebuit sa fie schimbat chiar din minutul 6. Fotbalistul care evolueaza la LKS Lodz și-a spart singur nasul la o faza care nu anunta mari probleme pentru poarta sa. La o faza in care a incercat sa degajeze…

- Fotbalistul japonez Keisuke Honda a fost prezentat la unul dintre cele mai mari cluburi braziliene, Botafogo Rio de Janeiro. Mijlocasul a semnat un contract valabil pana la sfarsitul acestui an. In ultima perioada jucatorul a fost legitimat la clubul olandez Vitesse Arnhem.

- Fotbalistul roman Alex Dobre (21 de ani) se afla pe banca de rezerve la Bournemouth in meciul pe care echipa sa il va disputa contra celor de la Arsenal, luni, in turul patru din Cupa Angliei, anunța MEDIAFAX.Eddie Howe, managerul lui Bournemouth, a ales sa-l selecteze pe Dobre in lot, alaturi…

- Tudor Baluța a debutat la noua sa echipa. Imprumutat in ianuarie 2020, de catre Brighton la formația din Olanda, ADO Den Haag, fundașul roman in varsta de 20 de ani a fost integralist in meciul contra celor de la Utrecht, in etapa a 20-a din Eredivisie, anunța MEDIAFAX.ADO Den Haag a pierdut…

- Mijlocașul brazilian Reinier Carvalho a semnat cu Real Madrid. Tranzacția cu echipa Flamengo s-a facut pentru 30 de milioane de euro, iar anunțul a fost facut chiar de gruparea din capitala Spaniei, anunța MEDIAFAX.Fotbalistul de 18 ani a semnat un contract scadent in 2026, iar in februarie…

- Atacantul Mario Balotelli a fost din nou victima a insultelor rasiste venite din tribune, la meciul pe care echipa lui, Brescia, l-a disputat, pe teren propriu, duminica, împotriva formatiei Lazio, informeaza lequipe.fr, potrivit News.ro.Balotelli a dechis scorul în minutul 18, apoi…