Keanu Reeves, nominalizat la premiile Razzie, la categoria cel mai slab actor

- Danny Aiello, legendarul actor din filmul Leon, a murit la spital, joi seara, dupa ce s-a imbolnavit subit. Danny Aiello avea 86 de ani și fusese internat la un spital din New Jersey, dupa ce se imbolnavuse brusc. Se pare ca actorul a suferit o infecție care avea legatura cu tratamentul pe care-l urma.…

- Helen Mirren are 74 de ani, iubita lui Keanu Reeves, 46. Chiar și in ciuda acestei diferențe de varsta, cele doua seamana foarte bine. Nu-i de mirare ca artista Alexandra Grant e confundata cu actrița laureata cu Oscar. Sau invers. Asemanararea fizica este atat de evidenta, la chip, corp și postura.…

- Ai trait vreodata senzația aceea: „Se muta stadionul cu mine? 8 steps to the left and 8 steps to the right…”? Daca ai ajuns la ultimele ediții ale festivalului UNTOLD e posibil sa fi trait asta. Oamenii care fac acest lucru posibil sunt frații Thivaios aka Dimitri Vegas & Like Mike, in cel mai tare…

- Keanu Reeves si Alexandra Grant au venit impreuna la Gala LACMA Art + Film, prezentata de Gucci in Los Angeles. Este pentru prima data cand actorul se afiseaza in public cu o femeie de la tragica pierdere. Alexandra Grant este o artista din Los Angeles. Ea se folosește limbajul și colaboreaza…

- Olivia Neton-John a decis sa scoata la licitație costumul din piele pe care l-a purtat in filmul "Grease", in care a jucat alaturi de celebrul actor John Travolta, relateaza unotv.com. Vedeta se așteapta ca suma obținuta pentru celebrul costum din piele sa ajunga la 200.000 de dolari. Licitația va avea…

- Actrița Emma Thompson , in varsta de 60 de ani, a fost in acest weekend la restaurantul hotelului Brown`s din cartierul londonez Myafair, alaturi de cațiva prieteni. Acolo, un ospatar s-a apropiat de ea și a rugat-o sa faca un selfie cu el. Actrița a refuzat, susținand ca i-ar fi deranjat pe cei cu…

- Elizabeth Taylor a fost una dintre cele mai indragite și apreciate actrițe. Deși in lumina reflectoarelor era plina de grație și eleganța, in spatele camerelor „era obositoare și pretențioasa”. Așa o descrie unul dintre cei mai mare designeri de moda. In anul 1962, in timp ce filma la Roma pentru filmul…

- Lady Gaga este din nou singura! La trei luni de cand s-a aflat ca formeaza un cuplu cu inginerul de sunet Dan Horton, artista a confirmat de Instagram ca s-a desparțit de acesta. „O femeie ce urmeaza sa se casatoreasca și o doamna singura”, a scris Gaga intr-un InstaStory in care apare alaturi de prietena…