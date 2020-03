Kaufland a anunțat, astăzi, achiziția terenului de 6,4 hectare de la „Moldomobila SA” "Ziarul de Iasi" a prezentat zilele trecute, in exclusivitate, despre interesul companiei de a face investitia, cu scopul de a deschide un nou magazin. „Ne dorim sa revitalizam acest spatiu, sa reintegram zona in circuitul urban actual, in colaborare cu autoritatile locale. Iasul este un oras in care merita sa investim, pe de o parte pentru ca exista potential de dezvoltare si pe de alta parte pentru ca iesenii ne-au aratat tot timpul incredere si (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

