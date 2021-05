Kate Middleton, sotia printului William, a primit prima doza de vaccin anti-coronavirus. Ducesa de Cambridge a fost vaccinata la Science Museum din Londra. In varsta de 39 de ani, Kate Middleton a spus pe Twitter ca este „foarte recunoscatoare tuturor celor care au un rol in campania de vaccinare”. Prințul William a fost vaccinat anti-coronavirus cu noua zile inaintea soției sale. The post Kate Middleton, sotia printului William, a fost vaccinata anti-Covid cu prima doza appeared first on Puterea.ro .