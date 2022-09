Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Ungariei, Katalin Novak, aflata in vizita oficiala la București, miercuri, a anunțat ca Ungaria susține aderarea Romaniei la Zona Schengen. Precizarile au fost facute in cadrul unei conferinte de presa sustinute alaturi de presedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni.

- Presedinta Ungariei, Katalin Novak, va fi primita, miercuri, la Palatul Cotroceni de presedintele Klaus Iohannis, cu prilejul vizitei oficiale pe care aceasta o efectueaza in Romania, la invitatia sefului statului roman. Potrivit Administratiei Prezidentiale, vizita va oferi prilejul unei discutii aprofundate…

- Presedinta Ungariei, Katalin Novak, va fi primita astazi la Palatul Cotroceni de presedintele Klaus Iohannis. In timpul vizitei oficiale la București, ea se va intalni și cu premierul Nicolae Ciuca. Este prima vizita in Romania a unui șef de stat din Ungaria in ultimii 12 ani.

- Analistul politic și scriitorul Stelian Tanase considera ca UDMR ar trebui sa iasa de la guvernare, in urma declaratiilor facute de premierul Ungariei, Viktor Orban, la Baile Tusnad și a catalogat clasa politica din Romania ca fiind lasa deoarece nu a reactionat imediat dupa declaratiile rasiste ale…

- Șefa statului, Maia Sandu, a fost intalnita de catre președintele Romaniei, Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, cu prilejul vizitei oficiale pe care o efectueaza in Romania, la invitația șefului statului roman. Aceasta vizita va oferi prilejul primei intrevederi bilaterale directe a celor doi șefi…

- Șefa statului, Maia Sandu, este intalnita de catre președintele Romaniei, Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, cu prilejul vizitei oficiale pe care o efectueaza in Romania, la invitația șefului statului roman. Aceasta vizita va oferi prilejul primei intrevederi bilaterale directe a celor doi șefi de…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut, vineri, o intrevedere cu presedintele Ungariei, Katalin Novak, in marja Summitului Formatului Bucuresti 9 (B9), desfasurat la Bucuresti. El a reiterat importanta dialogului pentru rezolvarea tuturor aspectelor de interes in plan bilateral si pentru evitarea…

