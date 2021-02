KAROL G prezintă o colaborare explozivă pentru noul său single, “Location”, alături de Anuel AA și J Balvin Muzica lui Karol G lasa o amprenta de neegalat asupra culturii pop hispanice. Mesajele sale nu pledeaza doar pentru diversitate și incluziune, ci depașesc granițele fizice și barierele lingvistice, afirmandu-și locul ca artista no. 1 in industria muzicala latino. Astazi, 12 februarie 2021, superstarul Karol G iși invita fanii sa sarbatoreasca noul ei single, “Location”, o colaborare cu doua dintre cele mai proeminente figuri din muzica latina, Anuel AA și J Balvin. „Imi place sa le ofer fanilor o experiența unica cu fiecare lansare, atat muzical, cat și vizual. „LOCATION” este o melodie speciala… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Muzica lui Karol G lasa o amprenta de neegalat asupra culturii pop hispanice. Mesajele sale nu pledeaza doar pentru diversitate și incluziune, ci depașesc granițele fizice și barierele lingvistice, afirmandu-și locul ca artista no. 1 in industria muzicala latino. Astazi, 12 februarie 2021, superstarul…

- In urma cu doi ani, Volkswagen a anunțat ca toate modelele noi din grup vor folosi același soft pana in 2025, dupa inființarea diviziei "Car.Software". Sistemul de operare "vw.os" va fi standardul pentru toate brandurile din grupul german, care dorește ca dezvoltarea software sa fie facuta in-house…

- Rusia a declarat miercuri ca spera la o colaborare "mai constructiva" cu administrația noului președinte american Joe Biden pentru prelungirea unui tratat major de dezarmare New Start, care expira pe 5 februarie, potrivit AFP.„Speram ca noua administrație americana va arata o…

- Felix Jaehn a revenit cu single-ul „I Just Wanna”, dupa piesa „No Therapy”, lansata in luna august. Noua melodie este o colaborare cu trio-ul american Cheat Codes și senzația scoțiana, Bow Anderson. Cu un vibe pozitiv și un ritm catchy, piesa „I Just Wanna” este completata perfect de vocea stralucitoare…

- Curg mesajele pe facebook din partea colegilor și apropiaților deputatului buzoian Sebastian Radu, dupa vestea șoc din aceasta dimineața. „Am primit in aceasta dimineața una dintre cele mai dureroase vești. Bunul meu prieten și coleg Sebastian Radu a pierdut lupta cu acest virus perfid. Un prieten…

- Sean Norvis colaboreaza cu Lori Glori și Fabricio El Latino pentru „Jungle Samba”, o piesa plina de energie din care nu lipsesc percuțiile Sud Americane. Single-ul se regasește pe albumul „UNITED”, cel mai recent material discografic al artistului pe care l-a lansat la inceputul acestui an. Versurile…

- Laura Bretan, una dintre cele mai promitatoare artiste ale noii generatii, dar si vocea care a cucerit emisiuni precum Romanii au talent si America’s Got Talent, lanseaza single-ul „Believe”, o colaborare exceptionala cu The Tenors, grupul canadian premiat cu numeroase discuri de platina, care a cantat…