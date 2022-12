Stiri pe aceeasi tema

- Kanye West a fost obligat sa-i plateasca lui Kim Kardashian 200.000 de dolari pe luna pensie alimentara pentru copii, dupa ce divorțul s-a pronunțat. Artistul și fosta soție vor avea custodia comuna pentru cei patru copii.Kim Kardashian a depus actele de divorț in anul 2021, dupa 8 ani alaturi de Kanye…

- Kim Kardashian a ajuns la o ințelegere cu Kanye West, in ceea ce privește divorțul dintre cei doi. Celebrul fost cuplu a renunțat la procesul stabilit pentru luna viitoare, iar rapperul a acceptat sa ii ofere lunar o suma fabuloasa, care trece de 150.000 de dolari.

- Kanye West va candida la alegerile prezidențiale din SUA. Fostul soț al lui Kim Kardashian nu se lasa doborat de scandalurile in care a fost implicat in ultimele luni și iși dorește in continuare sa ajunga la Casa Alba. Ce a anunțat recent rapperul cunoscut sub numele de „Ye”. Kanye West va candida…

- Statuia a fost retrasa de la etajul atracțiilor și mutata in arhiva, a anunțat un purtator de cuvant al muzeului.Aceasta statuie de ceara a fost instalata in expoziția permanenta a muzeului in 2015.Rapperul american a aparut acolo alaturi de o statuie a fostei sale soții, Kim Kardashian. Retragerea…

- Statuia a fost retrasa de la etajul atracțiilor și mutata in arhiva, a anunțat un purtator de cuvant al muzeului.Aceasta statuie de ceara a fost instalata in expoziția permanenta a muzeului in 2015.Rapperul american a aparut acolo alaturi de o statuie a fostei sale soții, Kim Kardashian. Retragerea…

- Producatorul german de echipamente sportive Adidas a fost supus luni unor presiuni tot mai mari pentru a pune capat colaborarii cu controversatul rapper Kanye West, care a facut remarci antisemite in ultimele saptamani, informeaza AFP.

- Kanye West continua sa se afle in atenția presei de peste Ocean din cauza ultimelor sale acțiuni. Fostul soț al lui Kim Kardashian a scris mai multe afirmații antisemite pe contul personal de Instagram, care ulterior a fost restricționat. Reprezentanții Muzeului Holocaustului i-au lansat o invitație,…

- Conturile de Twitter și Instagram ale lui Kanye West au fost restricționate in weekend, platformele de socializare spunand ca au eliminat postarile rapperului dupa ce utilizatorii online le-au condamnat ca fiind antisemite. El a fost blocat pentru prima data vineri pe Instagram de catre Meta Platforms…