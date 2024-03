Stiri pe aceeasi tema

- Un chirurg de la Spitalul Floreasca a fost pus sub acuzare de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 purtare abuziva. El si-a atacat cu electrocauterul un coleg, in timp ce efectua o interventie chirurgicala asupra unei paciente. „Pe 06.03.2020, aflandu-se la Spitalul Clinic de…

- Chirurgul Sorin Paun, fost șef de secție la Spitalul Floreasca din București, este cercetat penal pentru purtare abuziva, dupa ce in timpul unei operații efectuate in martie 2020 „și-a ințepat un coleg cu electrocauterul scos din plaga pacientei infectate cu hepatita C”, caz relatat de Libertatea, a…