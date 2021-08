Kanye West a depus actele oficiale prin care doreşte să îşi schimbe numele Rapperul Kanye West a depus actele oficiale prin care muzicianul american doreste sa isi schimbe in mod legal numele in "YE", potrivit unor documente judiciare consultate de jurnalistii de la revista Variety.



Pentru ca aceasta schimbare sa devina oficiala, un judecator din statul California va trebui sa o aprobe si, la fel ca in multe cazuri similare, modificarea numelui artistului trebuie sa fie publicata in mai multe ziare.



In documentele depuse la tribunal, Kanye West a precizat ca doreste sa isi schimbe numele "din motive personale", fara sa ofere insa alte explicatii.

