Kandia: Mediul privat este singurul care suportă costul crizei. Suntem discriminați Kandia Dulce, companie detinuta de grupul austriac Meinl, susține ca Guvernul roman discrimineaza mediul privat prin masurile pe care le-a luat in perioada starii de urgența referitoare la veniturile și beneficiile sectorului public. Producatorul roman de dulciuri avertizeaza ca „vom parcurge o perioada de criza economica care ne va afecta pe toți”, scrie retail.ro. „Guvernul a implementat cateva masuri de sprijin economic pentru sectorul privat pe care le apreciem. Sectorul privat a fost lovit din plin de restricțiile impuse de starea de urgența și iși va reveni greu. S-a vorbit despre… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea companiilor care isi desfasoara activitatea economica in mediul virtual au fost afectate puternic de criza generata de pandemia Covid-19, arata un studiu realizat in perioada 1-20 aprilie 2020 pe un esantion de 592 de companii. Astfel, 28,6% au declarat ca au avut o scadere a venitului cuprinsa…

- "Imi doresc ca sistemul public sa respecte mai mult mediul privat si sacrificiile prin care acesta trece. El este cel care va reporni motoarele economiei", a declarat Violeta Alexandru, potrivit 9am.ro. "Criza a aratat ca avem mult mai multe categorii vulnerabile si in disperata nevoie de…

- Producatorul german de echipament sportiv Adidas va fi ajutat de guvernul Germaniei in perioada pandemiei de coronavirus. Trei miliarde de euro va primi compania de echipament, unul dintre sponsorii cluburilor importante de fotbal precum Real Madrid, Inter Miami CF, LA Galaxy, anunța MEDIAFAX.Guvernul…

- Comunicat de presa In contextul instituirii starii de urgența pe teritoriul Romaniei prin Decretul președintelui Romaniei nr. 195/2020, Post-ul IMPORTANT! Masuri pentru mediul de afaceri pe perioada starii de urgența și alte 30 de zile dupa incetarea acesteia apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Cele mai mari organizații de business din România au trimis o scrisoare deschisa catre Președinte, parlament și Guvern. Acestea cer, printre altele, o intervenție de 15% din PIB și reducerea aparatului de stat. Aparatul de stat trebuie adaptat • Este nevoie de SOLIDARITATE…

- Am citit in mass-media zilelor trecute un articol scris de managerul unei companii auto, care cerea scaderea salariilor personalului bugetar in perioada crizei COVID-19, intr-un (fel de) semn de solidaritate cu salariații din mediul privat, concomitent cu reforma sistemului bugetar din Romania și reducerea…

- Aceasta criza este o incercare pentru noi toti, si pentru cei de la stat si pentru cei din mediul privat, iar simtul masurii este esential atat in ceea ce facem cat si in ceea ce declaram, a declarat, duminica seara, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, intr-un mesaj video transmis pe Facebook. "Fac…

- Criza provocata de coronavirus a redus numarul donatorilor de sange de la Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Iasi. Specialistii atrag atentia ca spitalele au, in continuare, nevoie de sange.