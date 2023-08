Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu nu mai are emisiune la TV. Intr-un interviu pentru Cancan, ea a confirmat ca nu mai prezinta show-ul „Detectorul de minciuni”. Vedeta a și incheiat colaborarea cu Kanal D. Prima data, emisiunea „Detectorul de minciuni” a fost difuzata pe canalul de Youtube „theXclusive” și era prezentata…

- Luni seara a avut loc evenimentul de lansare a serialului turcesc fenomen “Secrete de familie”, ce va avea premiera maine seara, de la 20:00, la Kanal D! Ziaristi, critici de film, vedete au fost prezenti la avanpremiera primului episod al productiei care va face in aceasta toamna senzație la Kanal…

- Bianca Dragușanu a postat o imagine cu fiica ei, Sofia, pe care a imbracat-o intr-o ținuta Dolce & Gabbana. Vestimentația costa o avere, iar internauții s-au sesizat. Conform site-ului celor de la Dolce & Gabbana, rochia din poplin pe care a purtat-o Sofia costa nu mai puțin de 395 de euro.…

- Andreea Antonescu a fost casatorita cu Traian Spak și are numai cuvinte de lauda la adresa fostului soț. Cantareața a fost invitata la podcastul Ilincai Vandici, unde a dat noi detalii despre desparțirea de Victor Vrinceanu, tatal celei de-a doua fetițe.La doar trei luni dupa ce a devenit mama a doua…

- Ilinca Vandici a facut senzație la petrecerea Viva! 2023. Vedeta și-a facut apariția intr-un outfit argintiu, la care a accesorizat diamante de la o celebra casa de bijuterii. Am profitat de ocazie și am aflat de la prezentatoarea emisiunii "Bravo, ai stil!", difuzata la Kanal D2, ce proiecte are in…

- Theo Rose și Anghel Damian vor deveni in scurt timp parinți pentru prima oara, artista este in luna a opta de sarcina. Pana sa-l nasca pe micuțul Sasha Ioan, caci așa i-a ales numele, Theo Rose s-a hotarat și in privința nașei baiețelului ei. In mai puțin de o luna baiețelul lui Theo Rose și al lui…