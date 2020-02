Stiri pe aceeasi tema

- Familia tanarului batut cu bestialitate acum doua luni, in satul Mana din raionul Orhei, cere cu disperare ajutorul oamenilor. Barbatul a ramas in viata ca prin minune, dupa ce a stat in coma aproape 10 zile.

- Tanarul si-a pierdut animalul de companie si isi doreste cu orice pret sa il gaseasca, astfel este dispus sa dea la schimb o suma deloc neglijabila. Citeste si: Fulgy de la Clejani, cadou de 80 de mii de euro pentru ca a luat BAC-ul Fulgy, fiul Vioricai si al lui Ionita de la Clejani,…

- Mereu discret cu viața personala, Tudor Chirila, solistului trupei ”Vama”, i-a fost mereu vanata viața de familist. Așa iese la iveala faptul ca artistul de la Vocea Romaniei și-a gasit liniștea alaturi de femeia perfecta. Iubita lui Tudor Chirila a facut furori Este vorba despre Iulia Mizgan, care…

- Irina Tanase, iubita tinerica a lui Liviu Dragnea, a transmis un mesaj alarmant pe retelele sociale. Blondina le cere ajutorul oamenilor care o urmarresc in mediul online si ii roaga pe acestia sa isi indrepte atentia spre un caz social.

- Viața unui om a fost salvata, astazi, de pompieri, care au beneficiat de ajutorul unui cetațean, devenit voluntar in misiunae de salvare. Victima se afla intr-un loc greu accesibil pentru salvatorii ce nu au intervenit cu autovehicul potrivit, fiind salvata cu aportul substanțial al unui posesor al…

- O pisica din orasul columbian Bogota a ajuns vedeta pe internet dupa ce a salvat copilul de 1 an al stapanilor sai, care apoi au postat pe retelele de socializare inregistrarea cu fapta eroica a micutei feline.