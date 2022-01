Kamala Harris, criticată după ce a comparat revolta de la Capitoliu cu atacul asupra Pearl Harbor și 9/11 Vicepreședintele Statelor Unite, Kamala Harris, a fost ținta criticilor pe platformele social media dupa ce a comparat gravitatea revoltei de la Dealul Capitoliului din data de 6 ianuarie a anului trecut cu atacul japonez asupra Pearl Harbor și cel al al-Qaida de pe 9 septembrie 2001, relateaza Business Insider.



&"Anumite date reverbereaza în istorie, inclusiv datele care le amintesc tuturor prin ce au trecut când s-au întâmplat, ce faceau, când democrația noastra a fost atacata&", a declarat Kamala Harris în timpul unui discurs susținut la Capitoliu… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

